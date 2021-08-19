Орловское отделение Банка России сообщило о снижении продуктовой инфляции и росте непродовольственной

Орловское отделение Банка Россия информирует об июльском снижении до 7,65% после 8,37% в июне годового темпа прироста цен на продовольственные товары в Орловском регионе.

«В середине лета тепличные хозяйства собрали богатый урожай огурцов и помидоров. Поэтому годовой темп роста цен на томаты в июле заметно замедлился, а огурцы и вовсе подешевели, сообщает пресс-служба отделения банка. — Помимо овощей причиной снижения продовольственной инфляции стали яблоки. В прошлом году погода в июле на юге страны была не особо благоприятной для созревания этих фруктов. Плюс были сложности с их доставкой на орловские прилавки. Зато этот год оказался вполне «яблочным», поэтому по сравнению с прошлым летом яблоки упали в цене.

А вот инфляция на непродовольственные товары и услуги увеличилась. Непродовольственная – до 8,36% после 7,57% в июне. Ограничено предложение на рынке легковых автомобилей из-за задержек в поставках комплектующих. Плюс выросли мировые цены на металлы. Итог – цены на автомобили поползли вверх. Рост произошел и на рынке строительных материалов. Увеличились экспортные поставки древесины, поэтому на внутреннем рынке ее стало меньше. Кроме того, орловцы стали больше строиться и ремонтировать жилье, в связи с чем выросли в цене древесно-стружечные плиты и доски.

Инфляция в сфере услуг увеличилась до 4,31% после 3,95% в июне. Например, в июле этого года, по сравнению с прошлым, стало гораздо проще выехать на отдых в Турцию. Соответственно спрос на путевки в эту страну возрос, а значит подросла и цена на зарубежные поездки.

В целом же годовая инфляция в Орловской области в июле возросла до 7,13% после 7,00% в июне».