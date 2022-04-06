6 апреля 2022



Орловское полесье 29 апреля откроет туристический сезон

В этот день планируются бесплатные экскурсии по экологическим тропам, показ видеофильмов о парке на базе визит-центра. Как пишет туристический портал Russia.travel, «Орловское полесье» является традиционным местом отдыха не только орловцев, но и жителей других регионов. В частности, их привлекают городище Радовище, сеть озер и около десятка туристических маршрутов.

«Еще один вид отдыха — экотропы: познавательная — «Сосновый бор», ландшафтная — «Сахаровские родники» и историческая тропа Кудеяра. Посетителей ждут не только первозданная природа, но и обитатели зоовольерного комплекса. Надя и Сусанин — бурые медведи. Они первыми извещают о приближении тепла. Предлагаются пешие или автомобильные экскурсии, которые можно заказать в специализированном визит-центре, или же самостоятельно отдохнуть на природе», — сообщает портал.

Кроме того, на поляне среди вековых сосен находится Святой источник — сердце национального парка. Здесь можно испить ключевой воды, посетить часовню и окунуться в купель. Вода в этом источнике никогда не замерзает, ее постоянная температура держится на уровне +4,5 градуса.

Флора и фауна «Орловского полесья» весьма разнообразны. Но встретить животных в естественной среде – редкая удача. Обычно если и везет, то это либо хищные птицы, парящие в небе и высматривающие добычу, либо олени, которые рано утром выходят к дороге и попадают в поле зрения туристов. А вот растительный мир Полесья – весьма и весьма интересное зрелище. Здесь можно найти хищных росянок и пузырчатку. Крошечные  дикие орхидеи. Ягоды всех размеров, форм и раскрасок. Уникальные грибы, которые, как известно, находятся на границе двух царств – животных и растений. А также гостей парка ждет великое разнообразие насекомых и паукообразных. Вот кому повезет – так это тому, кто сможет получить удовольствие от огромного количества летающих, ползающих и, конечно же, жалящих существ!

 

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Опубликовано 06 Апр 2022 в 15:27. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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