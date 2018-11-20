«Орловское полесье» готовится к новому туристическому сезону

Национальный парк «Орловское полесье» начал подготовку к будущему туристическому сезону-2019. Первым объектом реконструкции стало одно из самых посещаемых мест отдыха — озеро Рясник. Сотрудники Тургеневского участкового лесничества на протяжении недели идет ремонт пирса: демонтаж ветхого настила, замена свай и укладка нового покрытия.

В ближайшее время гости нацпарка смогут прогуляться по новому мосту и получить приятные впечатления, наблюдая с него за живописными пейзажами, — сообщили в пресс-службе парка.

Кстати, наплыв туристов не прекращается в нацпарке и зимой. Именно в это время к подкормочным площадкам выходят лесные гиганты — зубры. Правда, увидеть их довольно проблематично — необходимо заранее договориться с экскурсоводами. А выезжать придется затемно, так как сначала необходимо рано утром добраться до парка, а там пересесть на вездеходы и уже на них отправиться в лесные дебри на поиск восхитительных рогатых красавцев.