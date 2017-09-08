«Орловское полесье» показало рай для фотографов

В границах национального парка «Орловское полесье» расположено несколько десятков водоемов. И как сообщает официальный канал нацпарка: озера, ручьи, реки и родники – один из основных факторов, привлекающих сюда туристов. Полесье – это край удивительно живописных лесных речушек с водой чайного цвета и кристально чистых родников. Сочетание водной глади с окружающими ландшафтами придает Полесью неповторимое своеобразие. Водные пейзажи поражают любого человека своим великолепием и неповторимой красотой.

Река Вытебеть — главная река национального парка «Орловское полесье», приток Жиздры, в свою очередь, впадающей в Оку. Берёт своё начало у деревни Яковлево Карачевского района Брянской области, через 2 км пересекает границу Орловской области и течёт через весь национальный парк в Калужскую область. Длина реки от истока до устья составляет более 130 километров. Бассейн Вытебети занимает 70% территории национального парка.

Название «Вытебеть» имеет тюркские корни. Элемент «выть» обозначает земельный участок, долю, «беть» – склон холма, высокого берега.

Верховья Вытебети безлесны и местами заболочены. Лишь за деревней Булатово она «ныряет» в леса, сопровождающие её почти до устья. Река очень извилиста, на ней много песчаных отмелей, каменистых перекатов, крутых поворотов и заводей.

В некоторых местах кроны деревьев смыкаются над водой, образуя тенистый и прохладный коридор. Вдоль Вытебети практически нет сельскохозяйственных и промышленных предприятий, поэтому ее можно считать самой чистой из крупных рек области. В пойме сохранились небольшие старицы, где растут редчайшие растения региона: турча болотная, телорез алоевидный, кувшинка чисто-белая и др. А уж какие фотографии получаются в парке — посмотрите сами!