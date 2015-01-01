«Орловское полесье» попало в пилотный проект по привлечению экотуристов

Семь пилотных проектов для привлечения экотуристов хотят создать в национальных парках и заповедниках, сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской. Для пилотных территорий с привлечением международных экспертов будут составлены программы развития экотуризма, включая создание соответствующий инфраструктуры, формирование и продвижение туристического продукта, осуществление мероприятий по минимизации антропогенного воздействия на экосистемы. Практическая реализация этих программ будет осуществляться с использованием механизмов государственно-частного партнерства, с обязательным привлечением операторов, обладающих международным опытом в реализации проектов комплексного развития территорий.

— С учетом результатов реализации программ на территории семи охраняемых территорий, будут разработаны аналогичные программы развития экотуризма еще для 15 федеральных ООПТ, — подчеркнул Сергей Донской, отметив, что приоритетный проект будет реализовываться в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы.

По его словам, проект преследует две цели: развитие экологического туризма и сохранение биологического разнообразия. Предполагается, что благодаря таким мерам к 2020 году удастся увеличить число экологических туристов еще на 2 миллиона, — говорится в сообщении пресс-службы Минприроды.

На фото: орловские зубры осваивают соседние леса