«Орловское полесье» попало в пилотный проект по привлечению экотуристов

Семь пилотных проектов для привлечения экотуристов хотят создать в национальных парках и заповедниках, сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской. Для пилотных территорий с привлечением международных экспертов будут составлены программы развития экотуризма, включая создание соответствующий инфраструктуры, формирование и продвижение туристического продукта, осуществление мероприятий по минимизации антропогенного воздействия на экосистемы. Практическая реализация этих программ будет осуществляться с использованием механизмов государственно-частного партнерства, с обязательным привлечением операторов, обладающих международным опытом в реализации проектов комплексного развития территорий.

— С учетом результатов реализации программ на территории семи охраняемых территорий, будут разработаны аналогичные программы развития экотуризма еще для 15 федеральных ООПТ, — подчеркнул Сергей Донской, отметив, что приоритетный проект будет реализовываться в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы.

По его словам, проект преследует две цели: развитие экологического туризма и сохранение биологического разнообразия. Предполагается, что благодаря таким мерам к 2020 году удастся увеличить число экологических туристов еще на 2 миллиона, — говорится в сообщении пресс-службы Минприроды.

На фото: орловские зубры осваивают соседние леса

 

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Опубликовано 14 Апр 2017 в 16:35. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 5

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КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


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Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
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