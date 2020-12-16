“Орловское полесье” приглашает посмотреть на зубров

Зима — самое лучшее время для того, чтобы отправиться в гости к зубрам национального парка «Орловское полесье». Лесные гиганты выходят из леса поближе к подкормочным площадкам, где их можно рассмотреть и сфотографировать на память в самых лучших ракурсах. Маршрут «В гости к зубрам» действует весь снежный период, только необходимо заранее согласовать поездку. Заказать экскурсии можно по телефонам, указанным на сайте нацпарка. Вас встретят и доставят на проходимой технике к подкормочной площадке инспекторы Все-таки зубры — дикие животные и с ними необходимо себя правильно вести.

“Как правило, начинается посещение площадок в конце декабря и продолжается до февраля-марта. С каждым годом желающих увидеть лесных исполинов в дикой природе все больше. География участников тура к зубрам не ограничивается только Орловской и соседними областями. «В гостях у зубра» можно увидеть животных в естественной среде обитания и понаблюдать за их кормлением и поведением с оборудованной вышки, а также узнать об особенностях вида и истории его восстановления” — рассказали в пресс-службе.