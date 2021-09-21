21 сентября 2021



Орловское предприятие хочет поставлять оборудование для Северного морского пути

Орловское предприятие изготавливающее стропы, траверсы, захваты, ванты, домкраты и многие другие изделия, востребованные в сфере морского транспорта, решило попытаться завоевать Северный морской путь. Дело в том, что к технике, предназначенной для судостроения, в том числе и к её компонентам, предъявляются повышенные требования качества, функциональности, износостойкости. Поэтому далеко не каждый может поставлять оборудование для кораблей, работающих за Полярным кругом.

Чтобы показать “товар лицом” орловская фирма представит свою продукцию на выставке «НЕВА». Это международная площадка для делового общения в сфере производства гражданских судов различного назначения, создания морских технических средств для освоения океана и его шельфа, включая Арктическую зону и Северный морской путь, развития судоходства на внутренних водных путях, модернизации флота. В этом году она пройдёт в 16-й раз.

Участие местного предприятия в выставке стало возможным благодаря орловскому региональному Центру поддержки экспорта. Центр полностью обеспечивает участие субъектов малого и среднего предпринимательства нашего региона в международных выставках в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» — включая оплату аренды выставочной площади, регистрационных взносов и застройки стенда.

 

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Опубликовано 21 Сен 2021 в 16:06. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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