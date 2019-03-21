Орловское предприятие задолжало работникам 1млн 700 тыс рублей

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

По данным следствия, с ноября 2018 года по февраль 2019 года руководством ООО «МК Латуни» не выплачивалась заработная плата работникам предприятия. Общая сумма задолженности составила более 1 миллиона 700 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, изучается бухгалтерская документация, назначены необходимые исследования. Расследование уголовного дела продолжается, информирует СУ СК по Орловской области.