Орловское реготделение Фонда соцстрахования информирует об увеличении пособия по материнству

С 1 февраля 2017 года пособия в связи с материнством увеличены на 5,4%. Соответствующее решение утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2017 года №88.

Теперь единовременное пособие работающим женщинам, вставшим на учет в женских консультациях в ранние сроки беременности, составит 613,14 рубля. Единовременное пособие при рождении ребенка возрастет до 16 350,33 рубля. Оно, как и раньше, будет предоставляться одному из родителей либо лицу, его заменяющему. При рождении двух и более детей пособие выплачивается на каждого ребенка.

Минимальное пособие по уходу за первым ребенком до 1,5 лет составит 3 065,69 рубля, на второго и последующих — 6 131,37 рубля. Предельный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет — 23 120,66 рубля.

Лицам, работающим по трудовым договорам, выплата пособий в связи с материнством производится по месту работы. Финансирование осуществляется из средств Фонда социального страхования РФ.

В ряде случаев законодательством предусмотрена возможность назначения и выплаты пособий застрахованному лицу региональным отделением Фонда напрямую в рамках оказания государственных услуг.

Все вышеперечисленные пособия назначаются, если обращение за ними последовало не позднее 6 месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам, со дня рождения ребёнка, со дня достижения ребёнком возраста 1,5 лет, соответственно,напоминает Орловское реготделение Фонда соцстрахования РФ.