3 февраля 2020



Орловское реготделение фонда соцстрахования: пособия на детей увеличились

Орловское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации сообщает, что с 1 февраля 2020 года государственные пособия гражданам, имеющим детей, предусмотренные статьей 4.2 Федерального закона от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», проиндексированы на 3 %.

Размер пособия с учетом индексации с 01 февраля 2020 года:

— единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, – 675,15 руб.

— единовременное пособие при рождении ребенка – 18 004,12 руб.

— минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком – 3 375,77 руб.

— минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за вторым и последующими детьми – 6 751,54 руб.

— социальное пособие на погребение – 6 124,86 руб.

В 2020 году на выплату пособий по материнству в бюджете отделения Фонда социального страхования запланировано более 670 млн рублей. Из них более 270 млн рублей предполагается направить на пособия по беременности и родам, а 400 млн рублей – на пособия по уходу за ребенком.

По всем вопросам о порядке расчета и выплаты больничных, пособий по материнству следует обращаться на единый телефон справочной службы отделения Фонда 8 (4862) 54-81-81, информирует региональное отделение Фонда.

 

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Опубликовано 03 Фев 2020 в 16:18. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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