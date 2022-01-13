Орловское сельхозпредприятие заплатит за сорняки на полях 225 тысяч рублей

В сентябре 2021 года в ходе выездного обследования сотрудниками Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям установлен факт зарастания сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью земельного участка сельскохозяйственного назначения, расположенного на территории Становского сельского поселения Орловского района Орловской области, на площади 11,29 га.

Земельный участок принадлежит на праве аренды ООО «ЭЛИТБИОПРОДУКТ».

В отношении правообладателя земельного участка проведена внеплановая проверка, по результатам которой ООО и ответственное должностное лицо 29 декабря 2021 года привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, назначены административные наказания в виде штрафов в размере 225 тыс. рублей.

В целях введения земельного участка в сельскохозяйственный оборот юридическому лицу направлено соответствующее предписание, в адрес генерального директора — представление, информирует пресс-служба ТУ Россельхознадзора.