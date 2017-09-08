Орловское УФАС просит орловцев помочь разоблачить имитатора чужого стиля

Орловское УФАС России на официальном сайте и в группе ВК проводит опрос жителей — есть или нет нарушения антимонопольного законодательства в оформлении орловского магазина. Как пояснили в пресс-службе УФАС, в ведомство поступило заявление АО «Тандер» о признаках нарушения антимонопольного законодательства в действиях индивидуального предпринимателя.

По мнению заявителя, нарушение выразилось в имитации предпринимателем фирменного стиля торговых павильонов сети магазинов «Магнит», при оформлении магазина «Микс». Чтобы выяснить, кажется ли покупателям оформление двух торговых точек схожим до степени смешения — жителей и попросили принять участие в опросе.