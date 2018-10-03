Орловское УФАС проверит законность ремонта сквера комсомольцев

Соответствующий приказ о проведении проверки подписал врио руководителя Орловского УФАС Андрей Кирьянов. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в адрес УФАС поступили материалы от правоохранительных органов о возможных нарушениях при реконструкции площади Комсомольской в Орле. По материалам полиции, а также в связи с многочисленными сообщениями в СМИ, со 2 октября по 2 ноября инспекцией УФАС будет проводится внеплановая проверка в отношении МКУ «УКХ г.Орла» и ООО «Арт строй» на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства.

Причинами для проведения проверки, послужило, то, что аукцион по определению подрядчика для ремонта площади Комсомольская находится лишь на стадии подачи заявок. Победитель по нему будет определен только 9 октября. Однако в настоящее время работы по реконструкции площади уже проводятся, — наше издание подробно описало ситуацию в статье «Правильные решения» без лишних дискуссий».

В ходе проведения проверки сотрудниками управления будут проанализированы сведения о действиях всех участников процесса. В частности, администрации города и областного управления по государственной охране объектов культурного наследия.