Орловское УМВД объявило конкурс «Полицейский Дядя Степа»

Ежегодный всероссийский ведомственный конкурс детского творчества «Полицейский Дядя Степа» посвящен 300-летию российской полиции.

В конкурсе могут принять участие дети и подростки в возрасте от 6 до 14 лет. Тематические поделки на этот раз должны быть посвящены работе сотрудников правопорядка со времен Российской Империи и до наших дней.

Работы принимаются до 15 мая по адресу: г. Орел, ул. Тургенева, 15.

Конкурс пройдет в два этапа. Первый — отборочный, состоится на региональном уровне. Участникам необходимо представить творческие работы в УМВД России по Орловской области. 16 мая жюри, в состав которого войдут члены Общественного совета при региональном УМВД, выберет три лучшие работы. Они будут направлены для участия в финальном этапе конкурса, сообщает пресс-служба УМВД по Орловской области.