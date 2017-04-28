Орловское УМВД объявило конкурс «Полицейский Дядя Степа»

Ежегодный всероссийский ведомственный конкурс детского творчества «Полицейский Дядя Степа» посвящен 300-летию российской полиции.

В  конкурсе могут принять участие дети и подростки в возрасте от 6 до 14 лет.  Тематические поделки на этот раз должны быть посвящены работе сотрудников правопорядка со времен Российской Империи и до наших дней.

Работы принимаются до 15 мая по адресу: г. Орел, ул. Тургенева, 15.

Конкурс пройдет в два этапа. Первый —  отборочный, состоится на региональном уровне. Участникам необходимо представить творческие работы в УМВД России по Орловской области. 16 мая жюри, в состав которого  войдут члены Общественного совета при региональном УМВД, выберет три лучшие работы. Они будут направлены для участия в финальном этапе конкурса, сообщает пресс-служба УМВД по Орловской области.

 

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Опубликовано 11 мая 2017 в 12:05. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 27

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