24 декабря 2018



Орловское управление Роспотребнадзора назвало производителей фальсифицированной икры

В преддверии новогодних праздников сотрудники управления Роспотребнадзора и полиции проверили торговые предприятия, реализующие икру. В ходе проверок для лабораторных исследований было отобрано 13 проб продукции.

По результатам исследований две пробы икры не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям, четыре пробы — по повышенному содержанию сорбиновой кислоты, органолептическим показателям (вкус, запах, консистенция).

На икру, находившуюся в реализации без сопроводительных документов, не соответствующую требованиям технического регламента, наложен арест.

Фальсифицированной оказалась икра ООО «Жемчужина Камчатки» (Камчатский край, Соболевский район, р.Коль, ул.Степная, 5), ООО «САХАЛ» (Сахалинская область, г.Корсаков, ул.Горная, 13). Данные предприятия-изготовители по указанным адресам отсутствуют.

Региональное управление Роспотребнадзора напоминает: если у потребителя возникли сомнения в качестве и безопасности приобретенной икры, следует обратиться с соответствующим заявлением в Управление Роспотребнадзора по Орловской области.

 

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Опубликовано 24 Дек 2018 в 16:31. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 47

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