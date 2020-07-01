Орловское зазеркалье

№23 (602) от 1 июля 2020 г.

На июньской сессии орловского горсовета депутаты внимательно выслушали отчеты главы городской администрации и мэра Орла об итогах работы за год. По уже сложившейся традиции, отчет председателя КСП народные избранники заслушивать не стали. Между тем, это, наверное, самый интересный документ. Он проливает свет на многие процессы, происходящие в областной столице. Например, аудиторы беспристрастно обозначают направления, по которым из бюджета утекают десятки и сотни миллионов бюджетных рублей. С безжалостностью вивисекторов вскрывают многолетние недоработки, которые вряд ли кто-то кинется исправлять даже после предания их огласке. Например, в отчете описывается замечательная орловская практика, когда чиновников, проваливших доверенное им направление работы, бережно пересаживают в другое кресло. Читать этот многостраничный документ местами просто страшно – настолько увиденное глазами аудиторов отличается от того, что отражается в официальных СМИ. Поэтому мы решили познакомить читателей с зазеркальем Орла.

Такие незаменимые кадры

Поскольку решения принимают люди, то начнем мы не с ужасающих цифр и перечня вскрытых нарушений, а как раз с кадровой политики. Именно в ней, как нам кажется, и кроется корень всего, о чем будет рассказано дальше. Итак, как же наказываются администрацией города Орла должностные лица, допустившие в процессе своей деятельности грубые нарушения? Председатель КСП в своем докладе отмечает, что в областной столице широко применяется практика, когда к провинившимся не только не применяется никаких мер реагирования, а напротив – дается возможность увольнения по соглашению сторон. И не просто увольнения, а ухода с поста со всеми причитающимися выплатами! Более того, в отдельных случаях «особо отличившихся» переводят на руководящие должности в другие организации. В качестве примера в докладе приведены всего два факта: это директор МУП «Спецавтобаза», который после увольнения был назначен ровно на такую же должность в АО «Теплосервис», а также и.о. руководителя МКУ «УКХ города Орла», которую бережно пересадили в кресло заместителя руководителя МАУК «Детский парк». Жители Орла знают, что список КСП можно продолжать и продолжать. Ведь подобная практика сохранения «особо ценных» кадров идет из области. В частности, уволенный замглавы городской администрации Роман Игнатушин, получивший от депутатов почетный «лавровый веник» за отписки гражданам, был переведен в региональный фонд капремонта на должность заместителя руководителя. Один из главных инициаторов и двигателей «энергосервисного контракта» (после которого, напомним, город утонул во мраке), а также надзирающий за юбилейными стройками экс-глава горадминистрации Андрей Усиков возглавил опять же региональную трудовую инспекцию. Список можно продолжить «кочующими» из региона в регион особо незаменимыми чиновниками. Но нам интересно не только бережное отношение к провалившим свою работу кадрам. Мы недаром упомянули «мастера отписок» Романа Игнатушина. Как оказалось, с уходом этого незаменимого сотрудника методы его работы были так же бережно сохранены и приумножены оставшимися его соратниками из горадминистрации.

В отчете КСП говорится, что аудиторы не просто отдают свои рекомендации и результаты проведенных проверок чиновникам и депутатам, но и анализируют, какие решения и меры принимают власти города для устранения выявленных недостатков и что делается, чтобы подобное не повторялось впредь. В докладе отмечено, что «как и в предыдущие годы, проверяемые органы и организации, структурные подразделения администрации города Орла, исполняющие полномочия учредителей, главных распорядителей бюджетных средств и главных администраторов доходов бюджета города Орла, в ряде случаев, вместо принятия действенных мер, способных устранить выявленные нарушения и недостатки, не допустить их в будущем, продолжают практику формального «отписывания» по результатам рассмотрения представлений Контрольно-счётной палаты города Орла». Между тем, подобная практика бережного отношения к провинившимся и формальных отписок в качестве реакции на выявленные грубейшие нарушения легко поддается прогнозированию. В отчете прямо указано, что «непринятие мер к лицам, допустившим нарушения, приведет к негативным последствиям и ухудшению экономического состояния муниципальных предприятий».

Справедливости ради стоит отметить, что КСП материалы по своим проверкам передает и силовикам. В частности, в прокуратуру области ушло девять папок с документами, в районные прокуратуры – 10, в УФСБ – одна папка, в полицию — материалы трех проверок, в СК и налоговую – по одному материалу, в УФАС – материалы шести проверок. К сожалению, результаты этих проверок становятся известны гораздо позднее. Поэтому в отчете, увы, не отражено – чем же закончилось вмешательство людей в погонах.

Потерянные миллионы

В 2019-м году сократилось число проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. При этом объем средств, охваченных проверками, наоборот, увеличился. Как пояснила председатель КСП Татьяна Успенская, этот парадокс связан с тем, что в 2019 году была проведена проверка реестра муниципального имущества города Орла. Кстати об объеме: в ходе проверок было установлено 328 нарушений норм действующего законодательства. В суммарном выражении объем выявленных нарушений составил 4,7 миллиарда рублей, или треть от всего объема проверенных средств. Если разбить по направлениям, то почти половина (2 миллиарда рублей) — это нарушения при формировании и исполнении бюджета города. Еще 682 миллиона пришлось на нарушения установленного порядка управления и распоряжения имуществом. Чуть меньше 645 миллионов составили нарушения ведения бюджетного и бухгалтерского учёта. Планку в полмиллиарда перешагнули нарушения действующего законодательства в сфере закупок. Чуть меньше – 447 миллионов рублей – составили потери бюджета и организаций. И замкнуло рейтинг нарушений с трехзначными цифрами неэффективное использование средств на сумму 317 млн. рублей. Теперь раскроем содержимое этих строчек: какие именно нарушения привели к таким колоссальным потерям.

«Расскажите про покупки! — Про какие про покупки?»

По-прежнему очень много нарушений выявляется в сфере госзакупок. Так, в 2019 году было отмечено 183 нарушения на сумму 513,1 млн. рублей в ходе муниципальных закупок и закупок отдельными юридическими лицами. Кстати, если посмотреть на все остальные нарушения, то каждое десятое как раз и придется на сферу закупок. Львиная доля пришлась на нарушения 44-ФЗ (напомним читателям, что 44-ФЗ регулирует закупки за счет бюджетных средств, в отличие от 223-ФЗ, который регламентирует закупки за счет средств самих предприятий). Итак, при закупках по 44-му Федеральному закону выявлено 163 нарушения в размере 478,5 млн. рублей. Оставшиеся 34,6 миллиона пришлись на 223-й ФЗ.

К наиболее типичным нарушениям ФЗ № 44 отнесены: искусственное дробление закупок на более мелкие (это делается с целью избежать проведения конкурентных способов закупок). Очень часто в Орле определение начальной (максимальной) цены контракта производится на основании коммерческих предложений исполнителей, вообще не обладающих опытом оказания подобных услуг, а также не имеющих расчёта цен услуг и их объёмов, необходимых для исполнения контрактов. Встречается в администрации Орла такое замечательное явление, когда работники контрактной службы не имеют высшего образования или дополнительного профессионального образования в сфере закупок. Кроме того, выявлены такие типичные нарушения, как неправильно установленные размеры штрафов за нарушения условий муниципальных контрактов. Отмечены факты, когда муниципальные контракты заключены при отсутствии надлежащего обеспечения исполнения контракта. Нашли аудиторы случаи, когда при исполнении контрактов нарушаются прописанные в документах условия. Со стороны ответственных лиц не ведется контроль за исполнением условий контрактов. Городские чиновники позволяют себе и «роскошь» вообще не направлять подрядчикам требования об уплате штрафных санкций за нарушение условий, установленных контрактами. Помимо этого отмечены факты нарушений срока оплаты товаров и авансирования по контрактам.

Что касается 223-го ФЗ, то здесь из всех 60% выявленных нарушений – это нарушения сроков размещения или вообще неразмещение в единой информационной системе информации о закупках товаров, работ, услуг. Каждое четвертое нарушение – это заключение договоров с единственным поставщиком, несмотря на то, что данные закупки должны быть осуществлены конкурентными способами. Впрочем, закупки – это еще цветочки. Давайте перейдем к ягодкам.

Бесценное муниципальное имущество

В данном подзаголовке слово «бесценное» использовано в прямом смысле. В отчете КСП сказано, что «почти половина объектов недвижимого имущества городской казны (для любителей точных цифр — 47,3 %, или 290 из 613) имеют нулевую балансовую стоимость. Стоимость 68 муниципальных помещений (то есть нефинансовых активов казны) занижена ориентировочно на 110,2 млн. рублей. У многих объектов отсутствует первоначальная и кадастровая стоимость. С целью достоверного учета муниципального имущества, УМИЗ как уполномоченный представитель собственника муниципального имущества не провёло переоценку стоимости объектов имущества и капитальных вложений в нефинансовые активы имущества, составляющего муниципальную казну, по состоянию на начало текущего года путем пересчета их балансовой стоимости и начисленной суммы амортизации».

Дальше больше. Например, аудиторы установили, что управление муниципального имущества и землепользования администрации города Орла не соблюдает требования порядка ведения реестра. Это приводит к расхождениям во всех разделах реестра, а также к недостоверности сведений об объектах муниципального имущества. В свою очередь недостоверные сведения реестра не дают возможности объективно оценить состав муниципального имущества, его объем (количество, суммарную балансовую стоимость) и динамику изменения. Между тем, в действующих законах (конкретно в ч. 1 ст. 50 ФЗ №131) муниципальное имущество является экономической основой местного самоуправления. В укор УМИЗу КСП поставила и тот факт, что система ведения реестра муниципального имущества неинформативна для пользователей, а также не содержит всей предусмотренной законом информации. УМИЗ не в полной мере использует возможности программного продукта «SAUMI», приобретённого для ведения упомянутого реестра. Самое интересное, что реестр муниципального имущества на бумажных носителях не ведётся с 2009 года. В то время как в спорных ситуациях версия на бумажном носителе является приоритетной, отмечают аудиторы КСП.

Кроме упомянутых «мелочей» в отчете указано, что УМИЗ не исполняет обязательства по ежегодному проведению инвентаризации нефинансовых активов имущества городской казны, а также не осуществляет в установленном порядке контроль за использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества. И это еще не все. Большая часть муниципальных помещений, расположенных в центре города (то есть в наиболее привлекательных для аренды местах) переданы в безвозмездное пользование. Потери бюджета от передачи в безвозмездное пользование 40 муниципальных помещений за 2016, 2017, 2018 годы составили 22,3 млн. рублей. УМИЗ заключены договоры безвозмездного пользования муниципальными нежилыми помещениями с шестью федеральными государственными организациями (площадь 6 463,9 кв. м) и 12 областными бюджетными (казёнными) организациями (площадь 4 431,5 кв. м.) Контрольно-счётная палата неоднократно в заключениях к проектам решений горсовета «О передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование» отмечала, что у финансово-экономического управления администрации города Орла отсутствует источник возмещения выпадающих доходов от передачи муниципальных нежилых помещений в безвозмездное пользование. Потери бюджета города Орла от передачи в безвозмездное пользование более 10 тысяч кв. м за год оцениваются в сумме 28 млн. рублей!

С имуществом в городе творятся воистину чудеса. Например, в отчете есть такое замечание, что УМИЗ не располагает информацией о наличии заключенных ссудополучателями договоров с поставщиками коммунальных услуг, об оплате и состоянии расчётов по коммунальным услугам, а также о фактической оплате (задолженности) этих услуг по недвижимости. В итоге только в одном 2018 году для исполнения в финансово-экономическое управление администрации города Орла было направлено 124 судебных решения о взыскании 11,7 млн. рублей. Из бюджета города оплата по судебным решениям за 2018 год составила 3,4 млн. рублей. Но и это не самое удивительное. Из упомянутой суммы оплата непосредственно коммунальных услуг составляет всего 1 миллион рублей. В структуре взысканной задолженности по коммунальным услугам 71,4% составляют судебные расходы: госпошлина; оплата услуг представителя взыскателя; пени за несвоевременную уплату коммунальных услуг; компенсация за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок; проценты за пользование чужими денежными средствами. Остаток непогашенной задолженности бюджета по судебным решениям составляет на 1 января 2019 года сложился в сумме более 8 миллионов рублей! И вишенка на торте: УМИЗ и финансово-экономическое управление вообще не анализировали обоснованность признания города должником по данному виду расходов. Также не выяснялось, передана ли обязанность по оплате коммунальных услуг ссудополучателям или арендаторам. И само собой — иски к надлежащим должникам за коммуналку УМИЗом вообще не предъявлялись.

Чудеса с землей

Отдельно в деятельности УМИЗа проанализированы земельные проблемы. И тут аудиторы КСП накопали не меньше, чем в вопросах управления недвижимостью. Так, например, в ходе проверок были установлены потери бюджета города Орла в сумме 20,5 млн. рублей в связи с незаконным использованием МУП «Спецавтобаза» муниципального земельного участка по ул. Гагарина, 8 в городе Орле и с необоснованным изъятием у застройщика неликвидных земельных участков и передачей ему взамен без аукциона в собственность земельного участка для строительства многоквартирного дома по ул. Михалицына.

Очень странная история приключилась с нашумевшей программой по предоставлению земли без аукциона застройщикам в обмен на 10% квартир. В отчете КСП указано, что потери муниципального образования «Город Орёл» в связи с неравноценной заменой жилых помещений в многоквартирном жилом доме по Наугорскому шоссе на жилые помещения в доме по улице Гайдара по состоянию на 01.01.2019 г. составят 5,6 млн. рублей. Обязанность застройщика, реализующего масштабный инвестиционный проект на муниципальном земельном участке на льготных условиях, по безвозмездной передаче квартир в муниципальную собственность на момент проверки не исполнена, а перечисленные в соглашении квартиры не принадлежат застройщику на праве собственности и не переданы муниципальному образованию «Город Орёл».

На этом чудеса с землей не заканчиваются. Так, проверяющие из КСП установили, что УМИЗ не следило за задолженностью по арендной плате за землю, выделенную под строительство многоэтажных жилых домов. Потери бюджета города Орла по договорам аренды земли по состоянию на 1 января 2019 года составили еще минус 2,1 млн рублей. Более того, в проверяемом периоде УМИЗ продало восемь земельных участков на общую сумму 30,9 миллиона рублей. Часть земельных участков была реализована ниже их кадастровой стоимости по рыночной оценке. В результате только благодаря этому «просчету в расчетах» в бюджет города Орла недополучены доходы в общей сумме 16,8 млн. рублей!

УКХ: управление коммунальным хаосом

Впрочем, за пальму первенства по числу выявленных нарушений с УМИЗом успешно может побороться еще одно подразделение городской администрации. По крайней мере, в отчете КСП сразу несколько страниц занимает анализ деятельности именно Управления коммунальным хозяйством. В сфере дорожного хозяйства вскрылись такие детали: УКХ не зарегистрировало право муниципальной собственности и право оперативного управления на автодороги общего пользования стоимостью 661,9 млн. рублей. Аукнулся в отчете КСП и юбилейный 2016-й год. Так, в документе указано, что в 2018 году город вынужден был из муниципального бюджета заплатить по исполнительным листам за работы по ремонту улично-дорожной сети города Орла, выполненные еще в 2016 году. Нарушения, допущенные МКУ «УКХ» при приёмке и оплате работ привели к судебным процессам и решениям, в результате исполнения которых оплата была полностью проведена за счёт средств местного бюджета. Это нанесло ущерб городской казне в 26,5 миллиона рублей. Немного расшифруем читателям, что же за нарушения обошлись городу в такую чувствительную сумму. Это и принятие некачественно выполненных работ. И не направленные подрядчику, как положено по закону, мотивированные отказы от принятия выполненных работ при наличии недостатков (здесь речь про ул. Ленина, Наугорское шоссе, улицы Октябрьскую, Гагарина, Салтыкова-Щедрина и т. д.) Вскрылось нарушение сроков оплаты при наличии на счете учреждения необходимых денежных средств всех уровней бюджетов.

Отметили аудиторы КСП и такую интересную деталь. Должностными лицами МКУ «УКХ» при приёмке и оплате работ по ремонту улично-дорожной сети города Орла были допущены нарушения. Эти нарушения успешно были выявлены предыдущими контрольными мероприятиями и даже подтверждены в ходе судебных разбирательств. Однако неправомерные действия должностных лиц привели к невозможности взыскания штрафных санкций в общей сумме 42,5 млн. рублей. Опять же приведем конкретные примеры из отчета КСП

«Неправомерные действия по подписанию актов выполненных работ по муниципальному контракту, заключенному с ООО «МонолитСтройТула», без возражений по объёму и качеству при наличии недостатков, устранение которых проводилось спустя несколько месяцев, только к моменту подписания актов о приёмке законченных работ привели к невозможности взыскания штрафных санкций в сумме более 26,4 млн. рублей.

Неоформление мотивированного отказа от принятия ненадлежащим образом выполненных работ и отсутствие возможности предъявить доказательства ненадлежащего исполнения обязательств подрядчиком в судебные инстанции привело к невозможности взыскания штрафных санкций в сумме более 14,6 млн. рублей.

Затягивание сроков передачи проектной документации для проведения работ по капитальному ремонту моста «Дружба» и последующее расторжение муниципального контракта по соглашению сторон без указания мотивов, неправомерное согласование сроков возврата неотработанного аванса привели к невозможности взыскания штрафных санкций в сумме более 1,5 млн рублей».

Очень показательна история, которая произошла с организациями, нарушившими контракты. Так, в отчете указано, что затягивание МКУ «УКХ» сроков принятия решений об одностороннем отказе от исполнения муниципальных контрактов, заключённых с ООО «ДВИН» и с ООО «Агропромстрой-Орел», привело к тому, что истекли сроки действия обеспечения исполнения муниципальных контрактов. Это, в свою очередь, привело к невозможности возместить в бюджет неотработанные авансы за счёт банковских гарантий (только благодаря этому бюджет потерял 2,1 млн рублей). Необоснованное затягивание сроков подачи исковых заявлений о взыскании неустойки и сумм неотработанных авансов с ООО «ДВИН», а также отсутствие активной принципиальной позиции представителя МКУ «УКХ» в суде (согласие на приостановление производства по делу, ходатайств об отложении дела) привело к потерям бюджета города Орла еще на 9,6 млн рублей.

Картина маслом вырисовывается и по гарантиям на ремонт дорог. Так, УКХ, по мнению аудиторов, необоснованно не воспользовалось правом установления требований обеспечения гарантийных обязательств. Здесь речь идет о 14 муниципальных контрактах по ремонту улично-дорожной сети на общую сумму 119,8 млн рублей. Как отмечают проверяющие, в случае признания подрядчиков банкротами устранение недостатков выполненных работ в течение гарантийного срока (а это, на минуточку, 4 года!) за счет подрядчиков будет практически невозможно. В итоге весь гарантийный ремонт ляжет на плечи города и повлечёт дополнительные расходы из бюджета. Отсутствуют обеспечения гарантийных обязательств по 21 объекту улично-дорожной сети, отремонтированных в 2016 г. на сумму 2,9 млн рублей. В 2017 г., 2018 г. МКУ «УКХ г. Орла» не предъявило иск о принудительном предоставлении обеспечения исполнения гарантийных обязательств и о взыскании санкций за указанное нарушение условий муниципального контракта. Как уже неоднократно писало наше издание, отсутствует обеспечение гарантийных обязательств по ремонту улицы Ленина в Орле. Из-за этого, не врезанный в систему водоотведения люк продолжает фонтанировать уже который год. И будет фонтанировать еще долго! То же самое произошло с ремонтом площади Жукова. Работы по объекту были приняты УКХ без обеспечения исполнения гарантий. И даже там, где гарантии были установлены, сотрудники УКХ умудрились опростоволоситься. Так, гарантия на работы, выполненные ООО «ЭкоТех» в 2016 году, составляет четыре года и действует до 24.11.2020 г. Однако, МКУ «УКХ» не обеспечило поступление обеспечения гарантийных обязательств подрядчиком в полной сумме.

Наконец, стоит рассказать и о неэффективном использование бюджетных средств. Здесь УКХ «наработало» на 33,5 млн рублей. Эти средства в том числе были направлены на оплату работ по составлению проектной документации, потребовавшей доработки и уточнения. На проверку сметной документации объектов улично-дорожной сети города Орла, работы по которым не проведены в полном объёме, а также на оплату работ по ямочному ремонту улиц с заниженным гарантийным сроком.

УКХ, кстати, упоминается еще в нескольких разделах отчета КСП. Но, к сожалению, наша газета не резиновая. Поэтому придется свернуть наш рассказ о разбазаривании бюджетных средств. Отметим лишь, что полный отчет, который не стали слушать депутаты на июньской сессии, занял 35 страниц мелким шрифтом. Поскольку Орловская КСП регулярно публикует отчеты о проведенных проверках на своем сайте, мы с удовольствием продолжим знакомить наших читателей с результатами работы аудиторов. Ведь жители должны знать о процессах, происходящих в сложном механизме управления городом.

Сергей Миляхин