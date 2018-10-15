15 октября 2018



Орловского грибника отыскали в Калужской области

Поиски грибника, который заблудился в Хотынецком районе, а объявился в Калужской области, заняли менее суток.
Как сообщает УМВД по Орловской области, сообщение о пропаже мужчины 1962 года рождения поступило вчера около 19.00.
Супруга пропавшего грибника рассказала, что он собирал грибы в лесу в районе деревни Казаковка.
Полицейские немедленно организовали розыскные мероприятия, к которым подключили сотрудников МЧС и волонтеров. Сотрудники пункта полиции не прекращали поиски и ночью.  Сам грибник несколько раз выходило на связь, однако не мог сориентироваться на местности.
Утром 15 октября мужчина вышел из леса в районе деревни Клен Калужской области, где его встретили работники лесничества.
Сейчас полицейские организовывает возвращение мужчины домой.

 

В расписание пригородных поездов Орловско-Курского региона будут внесены изменения
В Орле пройдет открытое Первенство города по вольной борьбе
Под Орлом обнаружился безнадзорный микрорайон
Опубликовано 15 Окт 2018 в 15:22. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

Комментарии закрыты.

Новости

Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"