Орловского грибника отыскали в Калужской области

Поиски грибника, который заблудился в Хотынецком районе, а объявился в Калужской области, заняли менее суток.

Как сообщает УМВД по Орловской области, сообщение о пропаже мужчины 1962 года рождения поступило вчера около 19.00.

Супруга пропавшего грибника рассказала, что он собирал грибы в лесу в районе деревни Казаковка.

Полицейские немедленно организовали розыскные мероприятия, к которым подключили сотрудников МЧС и волонтеров. Сотрудники пункта полиции не прекращали поиски и ночью. Сам грибник несколько раз выходило на связь, однако не мог сориентироваться на местности.

Утром 15 октября мужчина вышел из леса в районе деревни Клен Калужской области, где его встретили работники лесничества.

Сейчас полицейские организовывает возвращение мужчины домой.