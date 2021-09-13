Орловского паралимпийца Юрия Ноздрунова наградят медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

11 сентября Президент России Владимир Путин подписал Указ № 526 от 11.09.2021 о награждении государственными наградами российских спортсменов, победителей и призеров Паралимпийских игр в Токио.

Российских спортсменов награждают «за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в г. Токио (Япония)».

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени будет вручена 38 спортсменам. Среди них орловец Юрий Ноздрунов, завоевавший бронзу в соревнованиях по настольному теннису. Эта паралимпийская медаль стала первой в истории Орловщины.

Награждение паралимпийцев состоится в Кремле.