Орловского предпринимателя наказали за хранение препаратов для эвтаназии собак

Предприниматель, занимающийся отловом собак в Орловской области, хранил препараты для эвтаназии, не имея на это специального разрешения, — сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. Нарушение вскрылось в ходе внеплановой документарной проверки. Было установлено, что предприниматель хранил лекарственные препараты для ветеринарного применения и использовал их для отлова и эвтаназии безнадзорных животных, не имея специального разрешения (лицензии) на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения. Решением суда ИП Никитин привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 14.1 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде штрафа в размере 4 000 рублей.