24 ноября 2021



Орловской больнице скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко исполнилось 100 лет

Больница скорой медицинской помощи им. Семашко отметила 100-летний юбилей.

Сегодня в конференц-зале больницы чествовали медиков, наград удостоились более 50 человек.

Губернская больница №5 открылась 20 ноября 1921 года в Орле на ул. 3-й Курской на базе инфекционного отделения. Спустя полгода ей было присвоено имя Николая Александровича Семашко – нашего земляка, внесшего большой вклад в развитие здравоохранения. Сегодня больница представляет собой крупное многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение.

В разгар пандемии коронавируса БСМП им. Н.А. Семашко выполняет функции ковидного госпиталя.

 

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Опубликовано 24 Ноя 2021 в 14:49. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 31

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