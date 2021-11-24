Орловской больнице скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко исполнилось 100 лет

Больница скорой медицинской помощи им. Семашко отметила 100-летний юбилей.

Сегодня в конференц-зале больницы чествовали медиков, наград удостоились более 50 человек.

Губернская больница №5 открылась 20 ноября 1921 года в Орле на ул. 3-й Курской на базе инфекционного отделения. Спустя полгода ей было присвоено имя Николая Александровича Семашко – нашего земляка, внесшего большой вклад в развитие здравоохранения. Сегодня больница представляет собой крупное многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение.

В разгар пандемии коронавируса БСМП им. Н.А. Семашко выполняет функции ковидного госпиталя.