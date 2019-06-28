Орловской области могут выделить федеральные средства на обустройство контейнерных площадок

Об этом рассказали на заседании оперативного штаба по контролю за вывозом мусора. Напомним, в законодательстве образовался странный пробел — закупку контейнеров осуществляет региональный оператор (за деньги, заложенные в тариф). А контейнерные площадки должны обустраивать местные власти. Вот только за счет чего — отнять деньги у учителей или у детей, лишив их летнего отдыха? В итоге наверху сообразили, что в законе образовался правовой вакуум и решили этот вопрос. Правда, деньги до города дойдут, если будет выполнен ряд условий. Чтобы получить федеральные средства на обустройство контейнерных площадок, муниципальным образованиям, в том числе и Орлу, уже сейчас надо определить необходимые места для установки контейнерных площадок, их внешний вид и сделать сметную документацию.