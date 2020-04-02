Орловской области пообещали 500 медицинских комплектов защиты и 300 тыс. защитных масок

Об этом 1 апреля сообщил руководитель областного департамента промышленности и торговли Геннадий Парахин на заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавируса.

«Для учреждений здравоохранения области уже сегодня в регион будут доставлены 300 медицинских комплектов защиты, а в пятницу 3 апреля – еще 200 комплектов, — сообщил Парахин. — Также согласно квотам, выделенным нашему региону, Орловская область 2 апреля получит 100 тысяч защитных масок и в ближайшие дни еще 203 тысячи масок».

Парахин также отметил, что в настоящее время налаживается производство средств индивидуальной защиты собственными предприятиями области.

Губернатор Андрей Клычков указал, что именно в этом направлении работу нужно усилить.

Глава региона также отметил, что в первую очередь защитные маски должны получать те, кто постоянно вынужден контактировать с людьми: медики, сотрудники правоохранительных органов, представители муниципальных служб. В частности, медицинскими комплектами защиты, которые вскоре получит область, сразу будут обеспечены работники коммунальных служб, которые займутся дезинфекцией улиц, подъездов домов, общественного транспорта.

По информации Официального портала Орловской области.