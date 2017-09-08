Орловской «поликлинике на колёсах» исполнилось пять лет

В январе мобильный консультативно-диагностический центр отмечает первую круглую дату. Пять лет назад два КамАЗа с четырьмя прицепами впервые выехали на осмотр детей Орловской области. Привыкать к новой «полевой» форме работы приходилось и медикам, и пациентам с родителями. Но недоверие вскоре сменилось всенародной любовью. Уже через год к приезду специалистов мобильной поликлиники в районах готовились: вешали объявления о грядущем визите врачей, а родители стали более заинтересованы в осмотре детей и приезжали к докторам даже из соседних районов.

— Родители достаточно быстро пришли к пониманию одной важной вещи — мы экономим их время. И заинтересованность в осмотрах на селе уже на следующий год значительно выросла. Ведь это удобно самим родителям: не нужно несколько раз ездить по районным больницам и поликлиникам, чтобы получить направление на госпитализацию, — рассказал заведующий амбулаторно-поликлинической службой НКМЦ Пётр Минаков.

В 2014 году мобильная поликлиника начала работу с социально незащищенными группами населения: сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. При этом к школьной и подростковой группам прибавились малыши из детских садов. Тогда же диспансеризацию в мобильной поликлинике впервые прошли дети из приёмных семей.

С 2015 года медики начали расширять работу с районами: активно работали с детьми и детсадами, стали выезжать в маленькие поселки, вроде Русского Брода, объехали все школы Хотынца, Глазуновского и Корсаковского района. В этом же году мобильный консультативно-диагностический центр впервые за свою историю покинул пределы Орловской области. Мобильная поликлиника ездила в Крым.

— Мы показали все наши возможности для жителей Крыма. За одну неделю наши специалисты посетили два крупных населенных пункта и провели более четырех тысяч посещений. Местные жители были очень удивлены, что за небольшой промежуток времени мы успели охватить так много детей. Один из главных результатов этой выездной работы состоял в том, что мы выявили пациентов, которые требовали направления в федеральные центры, — рассказал Пётр Минаков.

Сейчас мобильная поликлиника полностью укомплектована кадрами. Последним в штате появился врач-психиатр, ранее его приходилось привлекать его из другого учреждения. Теперь такой специалист у мобильного комплекса свой. Доктора работают на качество, стараясь охватить всех детей, которые нуждаются в помощи комплекса. Врачи проводят законченные случаи диспансеризации детей-сирот.

— Я вспоминаю декабрь 2012 года, когда мы ездили в Москву получать мобильный комплекс. С этой даты прошло уже пять лет, и сегодня мы можем подвести итоги о важности такой поликлиники для нашего региона. За эти пять лет мы охватили поездками практически все районы, кроме Ливен (там врачи справляются без нашей помощи). Мы видим востребованность у населения, мы расширяем географию поездок и спектр врачей, которые участвуют в осмотрах. — делится Пётр Минаков.

В 2017 году мобильная поликлиника начала работу в рамках проекта, посвящённого популяционному исследованию детского населения Орловской области, которое позволит получить «портрет здоровья» современного ребёнка. За ушедший год было проведено более пятидесяти тысяч осмотров. Специалисты комплекса не только консультировали пациентов, но и работали с законченными случаями, закрывая потребности районов, где сложилась особенно сложная ситуация с врачебными кадрами.

Как напомнили в пресс-службе НКМЦ, мобильный консультативно-диагностический центр для детей предназначен для оказания специализированной медицинской помощи детям, проживающим на значительном расстоянии от специализированных учреждений здравоохранения Орловской области. Его уникальность заключается в мобильности. В четырех прицепах КамАЗов оборудованы для работы кабинеты педиатра, оториноларинголога, гинеколога, стоматолога, офтальмолога, функциональной диагностики, работает лаборатория и УЗИ. Центр оснащен автономным водо- и электроснабжением. Основная задача высокотехнологичной поликлиники на колесах – оказание медпомощи детям из отдаленных уголков области. Орловские врачи едут туда, где нет узких специалистов и слабо оснащены местные районные больницы.