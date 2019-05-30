30 мая 2019



Орловскому алиментщику в среднем 38 лет

В рамках всероссийской акции «Судебные приставы — детям» сотрудниками Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области составлен «портрет должника по алиментам».

На основании данных о должниках  установлено, что среднестатистическим алиментщиком является гражданин среднего возраста (38 лет).

Из общего числа должников по алиментам 85% составляют мужчины, 15% — женщины. Не имеют официального источника дохода 44% мужчин, женщин- 56%.

Одной из эффективных мер принудительного воздействия на среднестатистического должника является привлечение к административной и уголовной ответственности.

Так, к административной ответственности привлечено 35% мужчин, 45% женщин, к уголовной ответственности — 17% мужчин и 35% женщин.

Кроме того, как показывает практика, действенными мерами принудительного исполнения являются временные ограничения на выезд из страны, на пользование специальным правом.

С начала года должниками по алиментам являлись 5 745 человек, информирует пресс-служба УФССП.

 

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Опубликовано 30 мая 2019 в 14:18. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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