Орловскому НКМЦ подарили новое оборудование на миллион рублей

На этой неделе орловскую клинику вновь пополнили современные и эффективные средства реабилитации пациентов. На этот раз меценаты купили и безвозмездно передали в НКМЦ водолечебную душевую кафедру и стабилоплатформу, общей стоимостью почти миллион рублей.

Стабилоплатформа — прибор для анализа способности человека управлять позой тела и обеспечения биологической обратной связи по опорной реакции. Этот современный кинезотренажер способен анализировать возможности человека управлять собственным телом и предоставлять в режиме реального времени биологическую обратную связь. Через специальные датчики, расположенные на платформе, все собранные данные поступают на монитор. Это позволяет в режиме текущего времени оценивать работу мышц, функции равновесия, вестибулярного аппарата, нервной системы. Занятия на стабилоплатформе рекомендованы детям с ДЦП, задержкой моторного развития, нарушениями координации, расстройствами вестибулярного аппарата, — пояснили в пресс-службе НКМЦ.

Водолечебная душевая кафедра предназначена для бальнеотерапии. С её помощью пациентам станут доступны лечебные душевые процедуры: циркулярный, дождевой, восходящий и струевой душ, более известный как «душ Шарко».