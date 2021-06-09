Орловскому “Титанику” пообещали вторую жизнь

Очередное обещание вернуть в строй огромнейший недостроенный корпус на территории областной больницы прозвучало на заседании профильного комитета облсовета. Напомним, от региона требуется разработать ПСД на доделку здания, прозванного в народе “Титаником”. Предварительно есть положительное заключение рабочей группы, которая и решает в столице судьбу недоделки. Примерная “цена вопроса” — 3,5 миллиарда рублей. К сожалению, докладчик не уточнил — это сумма только строительных работ или цена доделки плюс покупки необходимого оборудования. Ведь в голых стенах лечить никого не будут — это очевидно. Пока известно лишь то, что разработка ПСД идет по графику. В ближайшее время ее отдадут на экспертизу профильной организации. Затем станет окончательно ясно — получит ли Орел деньги на дальнейшее плавание “Титаника” или на этом объекте можно будет поставить жирный крест.