Орловскому трамваю — 120 лет

В 1898 году 3 ноября по улицам Орла впервые проехал электрический трамвай. Только спустя десятилетие трамваи появились в Санкт-Петербурге и Москве.

За эти годы коллектив работников Орловского трамвайного депо, а ныне МУП ТТП, прошел большой и отмеченный правительственными наградами путь, а сотни тысяч наших земляков стали пассажирами самого надежного и экологически чистого вида городского транспорта.

МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие города Орла » сегодня – это современный транспортный хаб с развитой инфраструктурой. Общая протяжённость трамвайных путей в городе составляет 38,9 км, троллейбусных – 76,51 км в однопутном исчислении. Благодаря слаженной работе восьми служб трамвайного и троллейбусного депо достигается бесперебойная работа городского электрического транспорта.

По информации пресс-служба ТТП.