Орловскую детвору позвали на богатырский праздник (12+)

На Знаменской Богатырской заставе 4 августа в 13-00 в честь Дня города пройдет большой богатырский праздник. Ожидается участие богатырских дружин из других регионов, в частности из Марий-Эл, Тулы и Москвы, — сообщается в группе заставы в ВК. На праздник приглашают всех желающих — обещан бесплатный вход и бесплатное участие во всех соревнованиях. Подробную программу можно посмотреть в группе ВК. Отметим лишь, что ожидается показательные выступления богатырей и штурм крепости (начало в 13.40), а в 14.20 начнут работу сразу несколько интерактивных площадок. На метастрельбище можно будет попробовать стрельбу из лука, метание топорцов (которые втыкаются не только рубящей кромкой, но и рукояткой и даже выступающей верхушкой), сулиц (коротких копий), ножей, саперных лопат, буздыхана (такая разновидность булавы). Предусмотрена площадка для детей помладше с мягкими рукавицами и не такими травмоопасными предметами боя. Для ребят постарше — кулачные и шапочные бои. Самые отчаянные могут попробовать рубку шашкой. А для тех, кто не в восторге от боев и оружия — предусмотрен мини-зоопарк, где можно будет покормить животных и покататься на коне. Также из мирных занятий гостей заставы ждут мастер-класс по лепке из глины и работе на гончарном круге.