2 марта 2020



Орловскую молодежь приглашают поучаствовать в областном литературном конкурсе (12+)

«Орловский Дом литераторов» при поддержке управления культуры и архивного дела Орловской области, Орловской областной организации Союза писателей России  проводит областной молодёжный литературный конкурс «Этих дней не смолкнет слава»; приём заявок и рукописей проводится с 1 марта по 25 апреля 2020 года.

Конкурс проводится с целью выявления молодых талантливых авторов, пишущих на русском языке и проживающих на территории Орловской области, и поддержки их литературного творчества.

Требования к конкурсным работам:

— Номинация «Поэзия»: одна конкурсная работа – одно или несколько поэтических произведений общим объёмом не более 100 строк (шрифт 14 Times New Roman через 1,5 интервала).

— Номинация «Проза»: одно или несколько прозаических произведений в жанре рассказа, новеллы или эссе общим объёмом не более 10 000 знаков с пробелами (шрифт 14 Times New Roman через 1,5 интервала).

Конкурсная работа вместе с обязательной заявкой по предлагаемой форме направляется по адресу: 302028, г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д.1, БУКОО «Орловский Дом литераторов» или по электронной почте: pisatel@orel.ru

С полным Положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте БУКОО «Орловский Дом литераторов»: http://orelpisatel.ru в разделе «Конкурсы».

Итоги конкурса будут объявлены на церемонии награждения победителей в мае 2020 года.

 

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Опубликовано 02 Мар 2020 в 17:25. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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