Орловскую область отнесли к категории «дефектных» регионов

Издание «Экономика и жизнь» представило статью политолога Дмитрия Нечаева, в которой он предложил авторскую эмпирическую типологию субъектов РФ по отношению к институтам развития, выделив в этой связи четыре типа областей Центральной России (исключая г. Москву). Орловщина в этом разделении попала в третий (предпоследний) тип — дефектный. Это значит, что есть ряд областей, где дела еще хуже, чем у нас.

Первый тип областей – лидерский, в которых стимулирующий процесс управленческой деятельности посредством институтов развития принес ощутимый эффект региону (критерий типологии – успешность и массовость институтов), выражаемый в создании новых производств или модернизации старых, реализации крупных социальных проектов и в укреплении мер доверия либо началом этого пути, между региональной властью и гражданским обществом. Это Липецкая, Белгородская, Калужская и Воронежская области. В наличии у регионов системность в работе и большинство форм институтов развития. Окончательное оформление региональной институциональной инфраструктуры в экономической, социальной и общественно- политической сферах планируется к 2020 году.

Второй тип областей – «догоняющий». К данному типу субъектов РФ, в основе типологии которых лежит критерий тиражирования практик по образцу успешных регионов, стоит отнести Московскую, Ярославскую, Рязанскую и Владимирскую области. В силу определенных объективных и субъективных (сегодняшние главы регионов имеют небольшой по меркам ЦФО стаж в управлении субъектом РФ) причин в данных территориях институты развития находятся лишь в начале своей деятельности, нет проработанного регионального законодательства по поддержке данных структур. К примеру, в Ярославской области только один индустриальный парк Новоселки», два промышленных парка («мастер» и «Гаврилов – Ям»), три инвестиционные площадки. Во Владимирской области два индустриально-логистических парка («Александрова слобода», «Владимир»), два промпарка («Струнино» и «Парацельс»), технопарк «Русклимат», индустриальный парк ОКА», агпропромпарк «Ставровский».

Третий тип областей – дефектный. Критерием данного типа российских регионов является непрозрачность деятельности большинства учрежденных институтов развития, с точки зрения распределения мер государственной поддержки, недостаточность налогового и финансового стимулирования данных структур, формирующих на выходе дефекты институциональных конструкций. При этом не исключаются факты перераспределения региональных бюджетных средств в пользу компаний с низкой эффективностью либо с ее отсутствием. К данному типу областей стоит отнести Ивановскую, Костромскую, Орловскую, Смоленскую, Тамбовскую, Тверскую и Тульскую области.

Четвертый тип – отстающий. Критерием данного типа российских регионов является либо отсутствие институтов развития в данных субъектах РФ (за исключением «Корпораций «Развитие», которые, скорее, являются формой бюрократической отчетности, нежели реально действующим институтом), либо для области характерен начальный этап проведения работ по созданию некоторых форм данных институциональных структур. Это Курская и Брянская области. К примеру, в Брянской области только строится промышленный парк для предоставления субъектам предпринимательства нужных площадей для работы. А в Курской области создание промышленного (индустриального) парка лишь предусмотрено в планах региональных властей на площадях в 102,8 гектара. Подробнее с детальны обзором дел в областях ЦФО можно познакомиться в издании «Экономика и жизнь».