Орловскую область превращают в скотный двор

№29 (608) от 12 августа 2020 г.

Депутат облсовета Виталий Рыбаков, неоднократно поднимавший проблему незаконного строительства свинокомплексов компании «Мираторг» на территории Орловской области, получил ответы на свои запросы из официальных инстанций — регионального управления Росреестра и Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Свиньям — земля и вода, людям — навоз и разбитые дороги

Управление Росреестра по Орловской области сообщает, что по результатам рассмотрения поступившей от депутата информации по фактам строительства свиноводческих комплексов на территории области было установлено: «строительство осуществляется в пределах земельных участков, относящихся к землям сельскохозяйственного назначения, имеющих разрешенное использование — «для сельскохозяйственного использования», «свиноводство». Все земельные участки принадлежат юридическим лицам на праве собственности, либо на основании договоров аренды».

Одним словом, в Управлении Росреестра разъяснили: в категорию «земли сельскохозяйственного назначения» входят земельные участки, расположенные вне поселений, хозяйственная функция которых состоит в том, чтобы производить сельскохозяйственную продукцию, в том числе и животноводческую. Исходя из этой информации, мы можем сделать вывод, что ранее числящиеся в реестре объектов недвижимости земельные участки, представлявшие собой плодородную пашню, на которой испокон веков выращивалась растениеводческая продукция, теперь могут использоваться под строительство свинокомплексов – объектов первого класса опасности. И все же хочется уточнить: разве такое перепрофилирование сельскохозяйственной деятельности соответствует виду разрешенного использования исходного земельного участка? Как строительство мегасвиноферм «Мираторга» скажется на качестве плодородных земель?

На этот вопрос уже сегодня дают ответ специалисты Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. В ответе ведомства на депутатский запрос сообщается: при проведении земляных работ по строительству комплекса зданий и сооружений в Кромском, Дмитровском, Шаблыкинском и Троснянском районах организацией-подрядчиком, выполняющей строительные работы по заказу компании «Мираторг», допущены нарушения целостности почвенного покрова, перемещение и уничтожение плодородного слоя почвы. В частности, в Дмитровском районе площадь нарушенных участков земли составляет 1568911,02 кв. м.

В Шаблыкинском районе — 44362,5 кв. м. В Кромском районе площадь нарушенных участков — 792762,7 кв. м. В Троснянском — 565490,8 кв. м.

В отношении виновных лиц составлены десятки протоколов об административных правонарушениях. Также в ходе осмотра нарушенных участков отобраны образцы почвы на агрохимические показатели, предстоит почвоведческая экспертиза.

Орловской области — 8 миллионов тонн навоза

Пока жители деревень, расположенных рядом с предполагаемыми объектами 1-го класса опасности, тщетно пытаются отстоять свои права на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о её состоянии. Именно им, коренным жителям орловской глубинки, а не московским учредителям с кипрскими корнями, предстоит жить по соседству с крупными свинокомплексами, в огромных количествах образующими опасные навозные стоки, содержащие болезнетворные микроорганизмы, опасные для людей и животных, вызывающие инфекционные и инвазионные болезни.

Проектирование и строительство подобных опасных объектов должно осуществляться с максимальной тщательностью и грамотностью, а также сопровождаться прохождением всех государственных экспертиз, считают специалисты. На практике проекты реализуются и функционируют с существенными нарушениями экологического, санитарно-эпидемиологического, градостроительного законодательства, а также гигиенических требований. Тот факт, что жителям соседствующих с комплексами деревень предстоит вдыхать запахи отходов и антибиотиков, образуемых в результате жизнедеятельности свиней, по большому счету никого не волнует.

Подсчитано, что на одну тонну выращенной свинины образуется около 40 тонн бесподстилочного навоза. Что это означает? Если компания «Мираторг» реализует на территории Орловской области проект производства товарной свинины в объеме 203 тыс. тонн в год, регион столкнется с проблемой ежегодной утилизации более 8 млн тонн едкого свиного навоза. При этом на территории области планируют развиваться и другие крупные свиноводческие предприятия: ООО «Знаменский СГЦ» и ООО «Черкизово Свиноводство».

По данным ФГБНУ ВНИИ агрохимии имени Д.Н. Прянишникова, доза применения органического удобрения на основе отходов животноводства под зерновые культуры (озимые) — 60-65 м³/га. Получается, что для свинокомплексов с численностью 100 тысяч свиней необходимо иметь по соседству для утилизации навоза 62,5 тысячи гектаров земель сельхозназначения. Учитывается ли это при размещении свиноводческих объектов?

Не стоит также забывать, что свежий бесподстилочный навоз является фактором передачи более 100 видов различных возбудителей болезней животных и человека. Технология обезвреживания свиного навоза предусматривает его выдерживание в лагунах (навозохранилищах) в течение 8-12 месяцев, лишь после этого обезвреженный навоз (отход 3 класса опасности) в качестве органического удобрения в жидком виде может раз в год вноситься на поля. Зимой этого делать нельзя, поэтому остается так называемый безморозный период – 7,5-8 месяцев. Так какое количество лагун должно быть построено для передержки свиного навоза? И один из самых главных вопросов, волнующих жителей области: кто гарантирует гражданам, что возводимые без надлежащей экологической экспертизы свиноводческие объекты не станут в самом ближайшем будущем загрязнителями почвы, грунтовых вод и воздуха?

Как видим, к мнению жителей, активно отстаивающих свои базовые права на жизнь и благоприятную экологическую среду, прислушиваются депутаты. К сожалению, граждан не слышат чиновники — инициаторы подписания соглашений с «Мираторгом» и выделения субсидий далеко не бедному агрохолдингу. (По официальным данным, общий объем субсидии по льготным краткосрочным и льготным инвестиционным кредитам «на развитие мясного скотоводства», выделяемый Орловской области Минсельхозом РФ в 2020 году, достаточно большой — 18 686 250 рублей. Это третий показатель по объемам средств в ЦФО после Воронежской и Тульской областей. Однако при этом мы закупаем говядину в других регионах страны и за рубежом).

5 августа в газете «Орловская правда» появились извещения ООО «Мираторг-Курск» о начале общественных обсуждений материалов по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду по объектам государственной экологической экспертизы – проектной документации «Комплекс зданий и сооружений по искусственному осеменению, воспроизводству и откорму свиней свиноводческих комплексов № 11 близ н.п. Моховое и №13 близ н.п. Семенково Кромского района Орловской области. О том, что думают представители высшей исполнительной власти региона в связи с масштабным строительством свинокомплексов компанией «Мираторг» и какую они видят от этого экономическую выгоду для региона, официальный «рупор власти» умалчивает. Из перечня озвученных объектов строительства становится понятно, что, как и в случае с мясным скотоводством ООО «Брянская мясная компания», в нашем регионе будет сосредоточено только производство свинины, а её последующая переработка на мясо, мясные и колбасные продукты, будет осуществляться в Курской области. Соответственно, наибольшая добавленная стоимость, налоги, в том числе от возможного экспорта мясной продукции, будут оставаться в соседнем регионе. Жителям Орловской области предоставляется исключительное право – вдыхать концентрированное амбре свиного навоза с мегакомплексов и окончательно ликвидировать оставшееся поголовье свиней в личных подсобных хозяйствах.

Вот что говорит житель деревни Герасимово Шаблыкинского района Андрей Мурзинцев:

— Несмотря на возмущение жителей, стройка свинокомплекса возле нашей деревни идет полным ходом. Отсыпана дорога, заливают котлован. С населением никто ничего не согласовывал. Рядом с нами, в шести-семи километрах, уже функционирует комплекс крупного рогатого скота, если вечером ветер направлен в нашу сторону, дышать невозможно, а будет еще хуже. Люди возмущены, они уверены, что введут санкции — весь домашний скот пустят под нож, такое уже было: заставляли избавляться от свиней — жители слезами обливались. Ты вырасти поросенка, купи корм, все это дорого, а компенсации мизерные. И ведь не один же свинокомплекс в нашей округе появится, их будет несколько! Все держат хозяйство в деревнях, но не в таких же количествах! Соседи наши держат баранов, и они их пасут не в деревне, а отправляют на выгул. Останутся ли пастбища — большой вопрос. И главный вопрос: чем мы будем дышать и какую воду будем пить?

Волнуют ли проблемы простых жителей региона губернатора Клычкова, живущего в отдалении от опасных смердящих объектов? Полагаем – нет. Более того, у него было достаточно времени, чтобы поразмышлять над тем, почему подразделение «Мираторга», имеющее в Орловской области порядка 80 тысяч голов КРС мясной абердин-ангусской породы и получающее здесь же субсидии, отправляет всю продукцию в Брянскую область, а Орловская не может обеспечить своих жителей говядиной, вынужденно закупая её за рубежом, за валюту.

Аналогичный вопрос можно задать и ещё одному «государственному деятелю» – бывшему зампреду правительства области по вопросам АПК Дмитрию Бутусову, который отправился на повышение в Минсельхоз. Этот чиновник, прибывший в Орел по приглашению Вадима Потомского и ранее известный в Ленинградской области исключительно как борец с борщевиком, в Орловской области раскрыл все свои «таланты». Напомним, вместе с Бутусовым в Орловской области появился и некий Николай Фучеджи, известный как учредитель трех и руководитель четырех фирм. Среди них уже известные жителям области ООО «Терра Нова Центр», ООО «Центр Агро Проект», КФХ Фучеджи Николай Петрович, ООО «Оптима Трейд». Предпринимательская инициатива – это хорошо, особенно без административного ресурса и с пользой для области. Вот только в случае с тандемом Бутусов-Фучеджи регион не получил ничего: ни заявленных молочных ферм, ни молочных коров (более того, треть коров в хозяйствах области уничтожена), ни модернизированной Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции.

ООО «Терра Нова Центр» в настоящее время находится в стадии ликвидации, а вопрос, что происходит с землями, выделенными под строительство молочной фермы, остается открытым. Предприимчивые «менеджеры», хорошо освоившиеся на орловской земле, не унывают. Дмитрий Бутусов ушел в Минсельхоз руководить, как умеет, животноводством, а Николай Фучеджи не только продолжил заниматься традиционной коммерческой деятельностью, но и стал президентом Фонда развития и поддержки любительского хоккея Орловской области, а также… директором Фонда перспективных исследований и разработок Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева. Теперь держись, орловская наука!

Чем Орловская область так привлекает иногородних чиновников, променявших родные Астраханскую область, Республику Марий Эл и даже продвинутую животноводческую Ленинградскую область на наш бедный регион, остаётся только догадываться. Думаем, даже декларация инженера-механика, мастера делового администрирования, владеющего азами экспертизы и управления недвижимостью, и просто скромного чиновника Дмитрия Бутусова за 2018 год с нескромным доходом 27,4 млн рублей лишь частично даст ответ на этот вопрос.

Даже оказавшись в Минсельхозе, Бутусов нас не забывает и периодически посещает ставший ему родным живописный Орловский регион. Очевидно, дела в животноводстве в целом по стране идут неплохо, если в своем плотном графике он находит время для визитов в Орловскую область. Разоренные засухой 2020 года уральские и алтайские фермеры-животноводы справятся и без Бутусова, а вот согласованные с его легкой руки проекты «Мираторга» надо поддержать. Тем более что от навозной вони и разбитых дорог он теперь далеко. Со временем и Андрей Клычков будет вспоминать о нас с такой же тёплой грустью.

Тем временем:

Как выяснилось, строительство свинокомплексов «Мираторга» в Шаблыкинском районе также ведется без разрешения. Это следует из ответа департамента сельского хозяйства Орловской области на обращение орловчанки Марины Прокофьевой в Администрацию Президента РФ, откуда оно было переслано в правительство Орловской области. Зампред регионального правительства Игорь Тиньков адресовал его в профильный департамент, оттуда ответ переслали Тинькову и только после этого информация дошла до заявительницы.