Орловскую «расчленительницу» приговорили к 10 годам лишения свободы

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 22-летней жительницы города Орла Анастасии Белошапкиной. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телом умершего).

Следствием и судом установлено, что 11 февраля 2018 года осужденная, находясь в съемной квартире дома задушила своего 24-летнего знакомого и, испугавшись совершенного преступления, расчленила его тело, надругавшись над ним.

Приговором суда Белошапкиной назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, информирует пресс-служба регионального СУ СК.