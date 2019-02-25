Орловскую школу №51 назвали «самой заметной»

Победителем акции регионального УГИБДД «Самая заметная школа» стала школа №51.

В ходе профилактического мероприятия сотрудники ГИБДД совместно с представителями учебных заведений проверяли у школьников наличие фликеров. По результатам проверки была названа школа, в которой наибольший процент учащихся имеет световозвращающие элементы.

Полицейские также отметили и школу №33, где контроль за использованием светоотражающих элементов учащимися осуществляется в течение всего учебного года усилиями родительского комитета и классных руководителей. Помимо грамот школы получили в подарок от полицейских уголки безопасности, сообщает пресс-служба УМВД по Орловской области.