Орловца убили в гостях

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего жителя города Орла, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что 18 апреля 2017 года в гости к обвиняемому пришли двое его друзей. Хозяин дома организовал застолье с распитием спиртных напитков. Через некоторое время один из гостей ушел домой, а потерпевший и обвиняемый продолжили застолье. В ходе общения между мужчинами произошел конфликт, который спровоцировал драку. Обвиняемый нанес многочисленные удары чайником в область головы потерпевшего, а потом кухонным ножом нанес ему несколько ударов в шею и в кисть руки. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК по Орловской области.