Орловцам бесплатно раздадут диски с песнями военных лет и аудиокниги о войне (12+)

24 июня с 11:00 до 18:00 часов в сквере Танкистов (площадь Мира) и на площади Ленина в городе Орле орловцам будут раздавать сборники «Великая Победа». В сборник входят 2 компакт-диска: с песнями военных лет «Песни нашей Победы» и с аудиокниги о войне. Акция проводится в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Диски будут распространять волонтеры, одетые в специальную форму (плащ-палатка, пилотка, вещевой мешок). Как сообщает официальный Портал Орловской области, санитарно-эпидемиологических нормы во время проведения акции будут соблюдаться.