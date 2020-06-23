23 июня 2020



Орловцам бесплатно раздадут диски с песнями военных лет и аудиокниги о войне (12+)

24 июня с 11:00 до 18:00 часов в сквере Танкистов (площадь Мира) и на площади Ленина в городе Орле орловцам будут раздавать сборники «Великая Победа». В сборник входят 2 компакт-диска: с песнями военных лет «Песни нашей Победы» и с аудиокниги о войне. Акция проводится в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Диски будут распространять волонтеры, одетые в специальную форму (плащ-палатка, пилотка, вещевой мешок). Как сообщает официальный Портал Орловской области, санитарно-эпидемиологических нормы во время проведения акции будут соблюдаться.

 

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Опубликовано 23 Июн 2020 в 17:00. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 34

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