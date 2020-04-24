24 апреля 2020



Орловцам будет доступен первый научно-справочный атлас бактериальных болезней рыб

Научные сотрудники ФГБУ ЦНМВЛ приступили к работе по созданию иллюстрированного научно-справочного атласа бактериальных болезней рыб. Данное издание будет содержать подробное описание таких возбудителей болезней рыб, как аэромоноз, псевдомоноз, вибриоз и другие.

Отличительная особенность атласа от существующих в Российской Федерации нормативных документов заключается в том, что в нем будут представлены пошаговые инструкции лабораторных исследований и фотографические изображения роста возбудителей болезней рыб на различных питательных средах, что послужит наилучшим наглядным пособием как для начинающих ветеринарных специалистов, так и для бактериологов с большим опытом работы.

В настоящее время сотрудники отдела бактериологии Московской испытательной лаборатории ведут работу по описанию теоретической части сборника и сбору фотоизображений возбудителей бактериальных болезней рыб. Отметим, на сегодняшний день в России отсутствуют аналоги подобных атласов.

 

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Опубликовано 24 Апр 2020 в 15:59. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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