Орловцам будут выдавать больничный без посещения врача

Теперь при наличии положительного ПЦР-теста можно будет получить больничный в дистанционном формате. «Важно добавить, что всем работающим членам семьи как контактным с больным будет открыт больничный на 7 дней. Если у контактных лиц в течение 7 дней не проявились симптомы ОРВИ, то больничный закроют дистанционно», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства. Также планируется оперативно проработать вопрос дистанционного получения больничного при наличии симптомов респираторных заболеваний без ПЦР-теста.

Кроме того, введены меры по повышению эффективности работы телефонов службы 122. Ежедневно на горячую линию поступает свыше полутора тысяч звонков, столько же в каждую поликлинику. Андрей Клычков рассказал о решении закрепить за каждой поликлиникой куратора по линии депздрава, который будет совместно с главврачом ежедневно мониторить ситуацию, в том числе по кадрам, потребности в лекарствах и медоборудовании.

Будет расширена и возможность записи на прием (детали этого нововведения обещали опубликовать на сайте депздрава чуть позже), выдачи лекарств и больничных по электронной почте медучреждения.