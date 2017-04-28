Орловцам дадут по два бесплатных места на кладбище

Необычное решение обсудили депутаты профильного комитета городского совета. Дело в том, что сейчас предоставление участков для захоронений регламентируется двумя местными правовыми актами. И оба они противоречат федеральному закону о похоронном деле.

Если сейчас житель получает участок на одно захоронение бесплатно и еще два участка может зарезервировать, но уже за определенную плату, то теперь орловцам сразу будут давать один участок, но большей площади — 2,5 на 3 метра, чтобы на нем можно было похоронить и второго человека (например, супруга или супругу). Никаких дополнительных затрат из бюджета это не потребует. То есть по сути жители вместо двух участков (один из которых платный) будут получать один бесплатный и большей площади. Кстати, и местные нормативно-правовые документы будут приведи в соответствие с федеральным законом.

 

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Опубликовано 19 мая 2017 в 12:45. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 31

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