Орловцам дали неделю на демонтаж незаконных гаражей

В Орле продолжается борьба с незаконно установленными гаражами. Теперь очередь дошла до наведения порядка на улице Солнцевской. Администрация Заводского района предлагает собственникам гаражей, размещенных по улице Солнцевской на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0020804, добровольно произвести демонтаж в срок до 30 июня 2019 года. Оповещения также размещены непосредственно на объектах недвижимости. В случае, если собственники не произведут самостоятельный демонтаж, местом хранения конструкций и имущества станет территория МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» (Новосильское шоссе, 18).