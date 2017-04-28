Орловцам доступна «Публичная кадастровая карта»

С помощью сервиса «Публичная кадастровая карта» все желающие могут оперативно уточнить информацию об объекте недвижимости или земельном участке. Сервис доступен с главной страницы при щелчке по одноименному специальному баннеру на официальном сайте Росреестра или по адресу http://pkk5.rosreestr.ru/.

Воспользоваться ресурсом можно бесплатно. После заполнения соответствующей строки поиска в сервисе пользователю становятся доступны сведения по нужному объекту недвижимости: правовой статус земельного участка, адрес его размещения, точное значение площади, время, когда искомый участок был внесен в реестр, форма собственности на объект, — сообщили в пресс-службе Росреестра.

Кроме того, с помощью «Публичной кадастровой карты» нужный участок можно тщательно рассмотреть на цифровой топографической карте и на космическом снимке. Специалисты рекомендуют перед покупкой или продажей земельного участка изучить всю информацию, которая представлена на карте, так как, здесь указана кадастровая оценка участка. Именно от нее будет зависеть сумма налога, который придется заплатить при покупке или продаже, а также цена аренды.

С помощью сервиса «Публичная кадастровая карта» любой собственник может проверить, установлены ли границы его участка. Если местоположение установлено, то на карте появится контур земельного участка.

Если выяснилось, что границы не установлены, то для межевания участка собственнику необходимо обратиться к исполнителю кадастровых работ — кадастровому инженеру.

Выбрать кадастрового инженера можно также на сайте Росреестра с помощью сервиса «Реестр кадастровых инженеров». Здесь можно узнать о качестве работы специалистов, оценить результаты их профессиональной деятельности.

Межевание понадобится не только для продажи или передачи земельного участка наследникам, но и навсегда решит касающиеся самовольного захвата территории споры с соседями.