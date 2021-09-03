Орловцам доступна “Пушкинская карта”

Уже 9 учреждений культуры Орловской области присоединились к культурной программе «Пушкинская карта». Напомним, этот проект стартовал с 1 сентября. С помощью специальной банковской карты молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счет вне зависимости от места проживания. Ежегодно на электронную «Пушкинскую карту» зачисляется определенная сумма денег из федерального бюджета. В этом году ее размер составляет 3 000 рублей. Данные средства можно потратить только на ограниченный круг целей. А именно на культурный досуг. Баланс Пушкинской карты нельзя будет пополнить самостоятельно: средства на нее будет зачислять государство один раз в год. Остаток средств на следующий год переноситься не будет.

Чтобы получить Пушкинскую карту, нужно зарегистрироваться на портале «Госуслуги» и установить мобильное приложение «Госуслуги.Культура». Карта будет существовать как в виртуальном формате, так и выпускаться на пластиковом носителе, заказать который можно будет в отделениях оператора программы — Почта Банке.

«Пушкинская карта» действует на территории всей России без ограничений: ей можно воспользоваться не только в Орловской области, но и путешествуя по стране. В приложении «Госуслуги.Культура» в зависимости от вашей геолокации будут предложены те учреждения культуры, которые находятся рядом с вами. Тем не менее, будет доступна вся палитра мероприятий, выложенных на портале Культура.РФ и в самом приложении. Поэтому молодые люди смогут купить билет в любом учреждении культуры, которое присоединилось к программе «Пушкинская карта».

На сегодняшний день в Орловской области к проекту присоединились 3 театра: академический театр, «Свободное пространство» и театр кукол; орловская государственная филармония; 4 музея и их филиалы: музей-заповедник «Спасское-Лутовиново», краеведческий музей, музей изобразительных искусств, музей И. С. Тургенева; а также областной выставочный центр.