Орловцам и гостям города расскажут о событиях на предстоящих выходных (16+)

С мая туристский информационный центр Орловской области запускает проект «Выходные в Орле». Предполагается, что жителей и гостей нашего региона будут постоянно знакомить с мероприятиями культурно-развлекательного характера (выставками, спектаклями, концертами), проводимыми в выходные дни, — сообщила пресс-служба облправительства.

Так, например, в предстоящие 12-13 мая в Орловском краеведческом музее (ул. Гостиная, 2) будет работать выставка фотографий Дмитрия Байрака «Май, Китай & I», а также выставки «Портрет в собрании музея», «Сказка странствий».

12 мая в 11.00 музей приглашает на мастер-класс «Плетение из рогоза». А 13 мая в 12.00 пройдет подобное занятие, посвященное технике «Орловский спис».

Орловский объединенный государственный литературный музей И. С. Тургенева (ул. Тургенева, 11) ждет гостей на выставке фотографий Леонида Тучнина «С именем Тургенева».

Орловский музей изобразительных искусств (ул. Октябрьская, 29) представит персональную выставку народного художника РФ Сергея Андрияки.

В Школе изобразительных искусств и ремесел (ул. Карачевская, 61) экспонируется живопись Андрея Мазина.

Духовно-православный центр «Вятский Посад» (п. Вятский посад, ул. Южная, 1А) 11-13 мая приглашает на I Международный фестиваль православной культуры и народного искусства «Традиции Святой Руси».

Театр «Русский стиль им. М. М. Бахтина» (ул. Тургенева, 18) 12 мая представит спектакль «Иван Грозный», 13 мая – постановку «Как пришить старушку», а также детскую сказку «Винни Пух и веселая компания».

Орловский театр кукол (ул. Советская, 29) 12 мая в 12.00 ждет маленьких зрителей на спектакль «Три поросенка», 13 мая в 11.00 – на сказку «Как котенок научился мяукать».

Сразу шесть выставок продолжат работать в Орловской областной библиотеке им. И. А. Бунина (ул. Максима Горького, 43): «Удивительный мир космоса», «Церкви города Орла», «Karl Marx», «Гергиев Валерий Абисалович», «Победа – гордость и слава России», «Вечные истины на вечной латыни».

ТМК «ГРИНН» (Кромское ш., 4) приглашает на шоу белых китов, вставку живых тропических бабочек. Также можно посетить контактный зоопарк.

К сожалению, в афише не нашлось места для спортивных соревнований. Между тем, напоминаем, в воскресенье зрителей ждет интересное конное шоу на открытии бегового сезона ипподрома. Кроме того, массу спортивных мероприятий регулярно анонсирует возобновивший работу портал «ОрелСпорт».

Обращает на себя внимание и избирательность в подборе выставок. Например, очень дорогой контактный зоопарк проанонсирован, а относительно дешевый зооуголок в Детском парке — не отражен в еженедельном анонсе.

И, конечно же, «вишенка на торте» — в анонсах не указано возрастное ограничение мероприятий, из-за чего опубликовавшие эту информацию без плашки, например (16+), орловские СМИ автоматически попадут под санкции Роскомнадзора.