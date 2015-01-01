Орловцам могут оформить пенсию сразу после освидетельствования врачей

С начала года в клиентскую службу пенсионного фонда на базе бюро медико-социальной экспертизы обратилось 1235 человек. Орловцы смогли сразу после прохождения медико-социальной экспертизы подать документы на назначение пенсии по инвалидности и ежемесячной денежной выплаты, а также получить другие услуги ПФР не тратя время на поездку в другую часть города.

Клиентская служба ПФР в Орле и Орловском районе на базе МСЭ работает с сентября 2017 года. Создание такого пункта было действительно необходимо, так как инвалиды – нуждаются в особом внимании. С открытием пункта клиентской службы ПФР на базе бюро МСЭ для людей, оформляющих инвалидность, процедура получения государственных услуг значительно упростилась. В пресс-службе ПФР отметили, что их специалисты на территории МСЭ работают по принципу экстерриториальности. То есть получить государственные услуги может любой гражданин, независимо от того, в каком районе области он прописан и проживает фактически.

Пенсионный фонд активно работает над тем, чтобы взаимодействие граждан с ПФР было максимально комфортным, в том числе и в рамках программы «Доступная среда». В клиентской службе имеется оборудованная звуковыми средствами информации мнемосхема. Она помогает слабовидящим гражданам ориентироваться в пространстве. На ней шрифтом Брайля и обычным шрифтом, но тактильными буквами, указаны те помещения, которые доступны для инвалидов. Здесь же имеется тактильный план всей клиентской службы.

Во всех клиентских службах Пенсионного фонда граждане могут при необходимости воспользоваться услугами сурдо- и тифлопереводчика. В конце прошлого года в ПФР появился новый прибор для слабослышащих клиентов – портативная индукционная система для слабослышащих. Это оборудование для усиления звукового сигнала. Оно позволяет инвалидам по слуху более комфортно общаться со специалистами клиентских служб.

Кроме того, услуги, входящие в компетенцию ПФР граждане с ограниченными возможностями могут получать, не посещая клиентские службы, а воспользовавшись электронными сервисами на сайте ПФР (pfrf.ru).