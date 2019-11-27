27 ноября 2019



Орловцам на уплату налогов без пени осталось всего пара дней

2 декабря – последний день, когда орловчане могут своевременно оплатить имущественные налоги за 2018 год. Уже с 3 декабря все граждане, опоздавшие с оплатой, либо забывшие о необходимости рассчитаться с бюджетом, переходят в категорию должников. Задолженность будет расти каждый день за счет начисления пеней.

Оплатить налоги можно с помощью Интернет-сервисов ФНС России «Уплата налогов и пошлин» и «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», в банках и их терминалах, а также в почтовых отделениях. Орловцам, которые не получили налоговые уведомления, необходимо обратиться за налоговыми документами в ближайшую налоговую инспекцию или отделения МФЦ региона.

Напомним, налоговые уведомления не направляются при наличии налоговой льготы или налогового вычета, полностью освобождающих владельца объекта налогообложения от уплаты налога, а также, если общая сумма налогов к уплате составляет менее 100 рублей. Пользователи «Личных кабинетов налогоплательщика» получают уведомления в электронном виде, а не почтой.

 

В этом году в Орловской области построят 15 сельских дорог
3 июня жителей Орла приглашают помочь в уборке на озере Светлая жизнь
В Орловской области произошло очередное ДТП по вине мотоциклиста
Опубликовано 27 Ноя 2019 в 15:50. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"