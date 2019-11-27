Орловцам на уплату налогов без пени осталось всего пара дней

2 декабря – последний день, когда орловчане могут своевременно оплатить имущественные налоги за 2018 год. Уже с 3 декабря все граждане, опоздавшие с оплатой, либо забывшие о необходимости рассчитаться с бюджетом, переходят в категорию должников. Задолженность будет расти каждый день за счет начисления пеней.

Оплатить налоги можно с помощью Интернет-сервисов ФНС России «Уплата налогов и пошлин» и «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», в банках и их терминалах, а также в почтовых отделениях. Орловцам, которые не получили налоговые уведомления, необходимо обратиться за налоговыми документами в ближайшую налоговую инспекцию или отделения МФЦ региона.

Напомним, налоговые уведомления не направляются при наличии налоговой льготы или налогового вычета, полностью освобождающих владельца объекта налогообложения от уплаты налога, а также, если общая сумма налогов к уплате составляет менее 100 рублей. Пользователи «Личных кабинетов налогоплательщика» получают уведомления в электронном виде, а не почтой.