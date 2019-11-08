8 ноября 2019



Орловцам начислили налог на имущество с учетом нового коэффициента

Расчет налога на имущество физических лиц за 2018 год в Орловской области был произведен исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости с учетом коэффициента 0,4. Оплатить налог на имущество не позднее 2 декабря необходимо более 285 тысячам орловцев, которые должны перечислить в бюджет порядка 140,3 млн. рублей, — напомнили в пресс-службе ФНС.

Расчет налога на имущество по кадастровой стоимости объектов применяется в Орловской области второй год подряд, ранее для расчета налога использовалась инвентаризационная стоимость недвижимости. При исчислении налога на имущество по новым правилам применяется налоговый вычет, который предусматривает уменьшение налоговой базы для каждой квартиры и части жилого дома на величину кадастровой стоимости 20 кв. м общей площади; для комнаты – 10 кв. м площади; для жилого дома – 50 кв. м площади.

Налоговые вычеты применяются без заявления налогоплательщика на основании имеющейся у налогового органа информации о характеристиках объекта налогообложения.

Срок уплаты налога на имущество, а также транспортного и земельного налога истекает 2 декабря. Оплатить налоги можно в кассах и терминалах банков, отделениях почтовой связи, а также с помощью сервисов Федеральной налоговой службы «Уплата налогов и пошлин» и «Личный кабинет налогоплательщика».

 

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Опубликовано 08 Ноя 2019 в 17:05. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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