20 мая 2021



Орловцам напомнили алгоритм действий — как попасть в загородный лагерь

Уже в конце мая школьники отправятся отдыхать в детский санаторий «Орловчанка», а с первыми днями лета смены стартуют и в других загородных лагерях. Но прежде, чем ребёнок сможет насладиться каникулами, их мамам и папам необходимо соблюсти несколько формальностей. Пресс-служба горадминистрации напомнила алгоритм действий по заключению договора с лагерем, а также список документов в администрацию Орла при оказании мер социальной поддержки. Все это доступно на официальном сайте администрации Орла в разделе «Оздоровительная кампания».

Итак, в оздоровительном учреждении необходимо: а) заключить договор об организации отдыха и оздоровления детей; б) оплатить родительскую долю в лагере.

Кроме того, не ранее чем за 10 дней до начала смены в загородном оздоровительном учреждении необходимо предоставить в управление образования администрации Орла (г. Орёл, ул. Пролетарская гора, д. 1, каб. 543) следующее:

документы, полученные в лагере, и квитанцию об оплате родительской доли;

копию паспорта родителя ребёнка (законного представителя);

копию свидетельства о рождении ребёнка (при достижении ребёнком возраста 14 лет – копию паспорта (при его наличии);

справку с места работы родителя ребёнка (законного представителя) или заверенную работодателем копию трудовой книжки со сроком выдачи не ранее, чем за 30 календарных дней до начала смены в загородном оздоровительном учреждении;

в случае, если у ребёнка нет паспорта: документы, подтверждающие состав семьи и регистрацию по месту жительства в Орле ребёнка (справка о составе семьи либо заверенная копия домовой книги) со сроком выдачи не ранее, чем за 10 календарных дней до начала смены в загородном оздоровительном учреждении

согласие родителя ребёнка (законного представителя) на обработку персональных данных.

Не позднее 5 рабочих дней после окончания лагерной смены также необходимо предоставить в управление образования администрации Орла акт оказанных услуг в соответствии с заключенным договором.

 

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Опубликовано 20 мая 2021 в 16:33. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 263

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