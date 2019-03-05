Орловцам напомнили алгоритм действий при текущей крыше

Пресс-служба горадминстрации напомнила жителям многоквартирных домов, что и в каком порядке необходимо делать в случае протечки кровли.

Выключить электроприборы, находящиеся в зоне залития.

Сообщить о залитии в диспетчерскую службу своей управляющей компании.

Обратиться в управляющую компанию для принятия мер по устранению течи и составления акта залития (должны быть зафиксированы: факт залития и повреждения имущества, причина залития, причинно-следственная связь между выявленной причиной и фактом залития).

В случае отказа управляющей компании принять меры, обратиться с письменным заявлением в Управление государственной жилищной инспекции Орловской области (г. Орёл, ул. Московская, д. 159) или в администрацию города Орла (Пролетарская Гора, д. 1).

Потерпевшая сторона вправе потребовать от виновника залития возмещения причиненного ущерба.

Кроме того, в пресс-службе рассказали, что сейчас работа городских чиновников ведется по двум направлениям. Первостепенное — реагирование на проблему. Если в доме, где имеется протечка, находится муниципальное жилье, то проверку состояния кровли проводит муниципальный жилищный контроль управления городского хозяйства и транспорта. Сотрудники выносят предписания в адрес управляющих компаний, в случае нереагирования — выставляют штрафные санкции. Если доля муниципального жилья в доме отсутствует, информация направляется в управление Государственной жилищной инспекции Орловской области.

Напомним, администрация города обратилась в профильный облдепартамент с предложением утвердить программу по ремонту кровель за счет средств Фонда капитального ремонта.