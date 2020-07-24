Орловцам напомнили, что делать, если ребенок привез с отдыха вшей

По данным ВОЗ, постоянному риску заражения педикулезом подвержены несколько миллиардов человек во всем мире. Педикулез является самым распространенным заболеванием независимо от уровня экономического развития страны. Серьезную проблему в распространении педикулеза, по-прежнему, представляют лица без определенного места жительства, среди которых отмечается высокий уровень пораженности педикулезом — около 25%. Однако заразиться можно где угодно – вши вполне могут упасть с бомжа в транспорте, на скамейке в парке, на стуле в магазине.

Педикулез или вшивость — заразное заболевание, вызываемое специфическим паразитированием на человеке вшей — мелких кровососущих, бескрылых насекомых, питающихся его кровью. Вопреки распространенному мнению, что педикулез — участь лиц без определенного места жительства, это заболевание с одинаковой степенью вероятности может встретиться у каждого.

В отличие от целого ряда заболеваний, которые человечество практически победило, педикулез прошел сквозь века. Самки вшей откладывают яйца (гниды), развитие яиц происходит в течение 5-9 дней, личинок — 15-17 дней. Продолжительность жизни взрослых — особей — 27-30 дней. Самки откладывают ежедневно 3-7 яиц, за всю жизнь — 38-140 яиц.

Педикулез, как правило, является следствием нарушения гигиенических норм. Заражение людей головными и платяными вшами может происходить при тесном контакте с человеком, больным педикулёзом: например, при общении детей в коллективах (детских садах, интернатах, лагерях труда и отдыха и т. д.); в переполненном транспорте, в местах массового скопления людей, а также при использовании общих предметов — расчёсок, головных уборов, одежды, постельных принадлежностей и т.д.

Головным педикулезом заражаются особенно часто дети. Современные педикулицидные средства позволяют справиться с педикулезом, поэтому если у ребенка обнаружены вши не стоит паниковать и ругаться на отпрыска. Просто купите в аптеке средство для обработки от педикулеза с учетом возраста ребенка. Обработайте волосы средством в соответствии с прилагаемой инструкцией. После этого вымойте голову с использованием шампуня или детского мыла; удалите механическим способом (руками или частым гребнем) погибших вшей и гнид. Наденьте ребенку чистое белье и одежду. Постирайте всё постельное белье и одежду, обязательно потом погладьте всё горячим утюгом с паром. Не забудьте осмотреть всех членов семьи и себя на присутствие вшей. Повторите осмотр ребенка и членов семьи в течение месяца через каждые 7-10 дней.

Для предупреждения заражения вшами избегать контакта с заражёнными педикулёзом людьми и соблюдать правила личной гигиены: волосы ежедневно тщательно расчёсывать и своевременно стричь, по возможности надо ежедневно мыться, менять нательное и постельное бельё по мере загрязнения, но не реже чем через 7-10 дней, проводить регулярную уборку жилых помещений.

При головном педикулёзе при обнаружении небольшого количества головных вшей (от 1 до 5 насекомых), ещё не успевших отложить яйца (гниды), можно использовать частый гребень для вычёсывания вшей из волос; при незначительном количестве платяных вшей — бельё можно прокипятить, а верхнюю одежду особенно швы и складки прогладить горячим утюгом.

Чтобы не заразиться педикулезом необходимо соблюдать следующие правила:

• Не разрешайте ребенку пользоваться чужими расческами, полотенцами, шапками, наушниками, заколками, резинками для волос, так как через эти предметы передаются вши.

• Проводите взаимные осмотры членов семьи после их длительного отсутствия. Проводите периодический осмотр волос и одежды у детей, посещающих детские учреждения.

• Внимательно осматривайте постельные принадлежности во время путешествий.

• После каникул и пребывания детей в оздоровительных учреждениях будьте особенно бдительными: проведите осмотр головы ребенка.