Орловцам напомнили, что делать, если ребенок ушел из дома

Побег — это реакция подростка на события, с которыми он не может самостоятельно справиться из-за отсутствия опыта. В числе причин, по которым дети могут покинуть дом: снижение психологической зависимости от родителей, отсутствие ощущения комфорта в семье, потребность в ярких впечатлениях, гормональная перестройка, пренебрежение нуждами ребенка и многие другие.

Существует, также, такое заболевание как дромомания — это расстройство психики, при котором проявляется непреодолимое желание сбежать из дома. Оно может возникнуть вследствие психологической травмы, а затем становится привычкой и своеобразным способом решить возникнувший конфликт.

Чтобы предотвратить уход ребенка из дома, родителям необходимо соблюдать несложные правила. Взрослые должны интересоваться проблемами детей, проявлять к ним внимание, но не излишнюю опеку. Стоит также учитывать интересы ребенка при принятии каких-либо решений, развивать его способности и таланты, способствовать практичному и полезному использованию свободного времени.

Взрослые должны помнить – если ребенок ушел из дома, ему грозит опасность. В кратчайшие сроки необходимо сообщить о данном факте в полицию, предоставить сотрудникам ОВД важную информацию о несовершеннолетнем: его привычках, друзьях, интересах – все это поспособствует успешному поиску.