Орловцам напомнили, что глистовать своих питомцев нужно дважды, чтобы там ни писали на упаковках с лекарствами

Большинство владельцев животных полагают, что у их любимцев нет глистов, и быть не может. Ведь их питомец чистый, ухоженный, живет с ними в одном доме, возможно даже спит в одной кровати и ест из одной тарелки! Однако, по данным различных исследований, около половины домашних животных заражены глистами. Гельминты наносят ощутимый вред здоровью животного, особенно опасны глистные инвазии для маленьких щенков, котят и животных в период активного роста и развития, а так же ослабленных особей.

Проявляться глисты могут более или менее выраженными клиническими признаками. Клинические признаки заглистованности не являются строго специфичными и характерны для многих заболеваний, поэтому при любом подозрении на глистную инвазию лучше обратиться к ветеринарному врачу, так как есть много болезней, имеющих схожую клиническую картину (например, слизь и кровь в кале, рвота, истощение, плохой или извращенный аппетит, поносы, сменяющиеся запорами и прочее.) Еще хотелось бы обратить внимание на то, что большинство паразитов имеют непрямой жизненный цикл, включающий промежуточного хозяина (членистоногие, моллюски, земноводные, пресмыкающиеся и т.д.). который является «природным накопителем, защитой и распространителем» возбудителей.

Общие меры профилактики гельминтозов сводятся к предотвращению бродяжничества животных, поедания ими испражнений и потребления загрязненной пищи и воды. Кроме того, профилактикой гельминтозов является борьба с эктопаразитами (блохами, вшами и власоедами) животных. Нельзя давать животным сырую пресноводную рыбу, так как она является источником некоторых глистных инвазий для животных (описторхоз).

.Лечение глистной инвазии — процедура особая, отличная от большинства терапевтических процедур. Недостаточно однократной дачи препарата, что бы ни было написано на упаковке или в инструкции. Практика показывает, что однократной обработки мало. Дело в том, что любой антгельминтик уничтожает только взрослых глистов, яйца же гельминтов очень стойкие, поэтому они остаются в организме после проведения дегельминтизации. И обработку против глистов при установленном факте глистной инвазии необходимо производить двукратно, с интервалом в 10 дней для того, чтобы из яиц к моменту второй обработки уже появились неполовозрелые особи, еще неспособные к откладыванию собственных яиц. Именно поэтому рекомендуется интервал в 10 дней, — рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.